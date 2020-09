Virologa cinese: "Il Covid-19 creato in laboratorio a Wuhan" (Di lunedì 14 settembre 2020) La Virologa cinese Li-Meng Yan denuncia in diretta TV: "Il Covid-19 è stato creato in laboratorio a Wuhan". La dottoressa, che ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health, accusa il governo cinese di aver taciuto la circostanza, nonostante a Pechino sapessero tutto sull’origine della pandemia e su quanto sarebbe scaturito dopo. Insomma, quelle che sono state per mesi le accuse alla Cina da parte del presidente americano Donald Trump, avrebbero un fondamento scientifico e sarebbero diverse le persone a conoscenza della cosa. Durante il talk show britannico "Loose Women", trasmesso dal canale Itv, la dottoressa Li-Meng Yan è intervenuta in diretta streaming da una località americana non specificata per questioni di sicurezza, ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) LaLi-Meng Yan denuncia in diretta TV: "Il-19 è statoin". La dottoressa, che ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health, accusa il governodi aver taciuto la circostanza, nonostante a Pechino sapessero tutto sull’origine della pandemia e su quanto sarebbe scaturito dopo. Insomma, quelle che sono state per mesi le accuse alla Cina da parte del presidente americano Donald Trump, avrebbero un fondamento scientifico e sarebbero diverse le persone a conoscenza della cosa. Durante il talk show britannico "Loose Women", trasmesso dal canale Itv, la dottoressa Li-Meng Yan è intervenuta in diretta streaming da una località americana non specificata per questioni di sicurezza, ...

