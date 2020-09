Ufficiale | Padelli rinnova con l’Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 settembre 2020) Danielerimarrà all'Inter. Il portiere classe '95 ha infattito il proprio contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2021. Questo il comunicato del club: "Nuova stagione in maglia nerazzurra per Daniele: il portiere classe 1985 ha sottoscritto ufficialmente un contratto con il Club fino al 30 giugno 2021" ANNUNCIO Nuova stagione in maglia nerazzurra per @Danielehttps://t.co/6tIeXO3SMw#FCIM — Inter (@Inter) September 14, 2020