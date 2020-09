Uccisa a Caivano, lo sfogo di Ciro: 'Io non sono una femmina, Paola mi ha sempre amato come un uomo' (Di lunedì 14 settembre 2020) Ciro Migliore è ricoverato da due giorni dopo l'incidente che è costato la vita a Maria Paola Gaglione : speronati in moto dal fratello che non approvava la loro storia d'amore. Ciro, come Maria Paola ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020)Migliore è ricoverato da due giorni dopo l'incidente che è costato la vita a MariaGaglione : speronati in moto dal fratello che non approvava la loro storia d'amore.Maria...

nzingaretti : A Caivano, in provincia di Napoli, Maria Paola è stata uccisa da suo fratello perché aveva una relazione con un rag… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - TwitPaola2 : RT @myrtamerlino: Questa sera avremo un collegamento da #Caivano, nella #scuola dove Maria Paola Gaglione ha studiato. Maria Paola è stata… - issssavel : RT @perchetendenza: 'Maria Paola': Perché mentre era in scooter con il compagno la 22enne originaria di Caivano Maria Paola Gaglione è stat… -