Rissa PSG-Marsiglia, Neymar furioso: “Rimpiango di non avere quello stronzo davanti a me” (Di lunedì 14 settembre 2020) Un rientro tutt’altro che tranquillo. E’ quello di Neymar e compagni al PSG, soltanto qualche mese fa vicini ad alzare la Coppa delle grandi orecchie. La prima di campionato è saltata per via dell’isolamento post contagio da Covid, ma la seconda si è conclusa male. Nella sfida di ieri sera contro il Marsiglia, persa per 1-0, il finale è stato concitato. Maxi Rissa con 5 espulsi e tanti strascichi. Prima ancora, Alvaro Gonzalez avrebbe dato della scimmia a Neymar, prendendosi lo sputo di Di Maria. Al termine del match, il brasiliano – che si è poi beccato il cartellino rosso – ha voluto esprimere tutta la sua frustrazione in un tweet abbastanza eloquente: “L’unico rimpianto è di non aver quello ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Un rientro tutt’altro che tranquillo. E’die compagni al PSG, soltanto qualche mese fa vicini ad alzare la Coppa delle grandi orecchie. La prima di campionato è saltata per via dell’isolamento post contagio da Covid, ma la seconda si è conclusa male. Nella sfida di ieri sera contro il, persa per 1-0, il finale è stato concitato. Maxicon 5 espulsi e tanti strascichi. Prima ancora, Alvaro Gonzalez avrebbe dato della scimmia a, prendendosi lo sputo di Di Maria. Al termine del match, il brasiliano – che si è poi beccato il cartellino rosso – ha voluto esprimere tutta la sua frustrazione in un tweet abbastanza eloquente: “L’unico rimpianto è di non aver...

DiMarzio : 5 espulsioni, 12 gialli, rissa nel finale. In #PSGOM è successo di tutto?? - GoalItalia : Finale bollente a Parigi: cinque espulsi nel recupero, rosso anche per Neymar ?? - CalcioWeb : Rissa #PSGMarsiglia, #Neymar furioso: 'Rimpiango di non avere quello stronzo davanti a me' - - zazoomblog : Sputi insulti razzisti e rissa furibonda: la gara del Psg finisce malissimo. E Neymar… Video - #Sputi #insulti… - MomentiCalcio : #Psg, altra sconfitta nella rissa di #Marsiglia: la gara finisce 8 contro 9! -