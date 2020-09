Parla Ciro | il compagno di Maria Paola | >

(Di lunedì 14 settembre 2020)ildirimasto ferito dopo lo speronamento in scooter da parte del fratello di lei., la sua compagna, invece, è deceduta nella caduta. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica Dopo l’assassinio della sua compagna,si trova in ospedale e ha voluto rilasciare una prima dichiarazione riguardo all’intera vicenda e in particolare sul rapporto che aveva con, uccisa perché amava un ragazzo trans. Leggi anche; Uccisa dal fratello per relazione con un ragazzo trans “Non vedo futuro, ...

ACERRA – Dopo giorni di silenzio, Ciro, prende coraggio e parla per raccontare la sua versione dei fatti dell’incidente causato da Michele Antonio Gaglione, il fratello della sua Maria Paola in via Et ...Il giudice parla di "azione dalle modalità particolarmente gravi ed ... Sul rapporto della sorella con Ciro, Gaglione ha detto: "All'inizio di certo non ero contento. Desideravo che avesse dei figli, ...