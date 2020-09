OMS: Con il sistema di sorveglianza dovremmo essere in grado di controllare il virus a livello locale (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge ha spiegato che i casi di coronavirus in Europa sono cresciuti in maniera notevole nelle ultime settimane, tuttavia il numero delle morti giornaliere si sta mantenendo stabile, tra le 400 e le 500 secondo i dati dell’OMS. La ripresa a pieno regime di tutte le attività in tutti i Paesi, però, porterà inevitabilmente ad un aumento dei decessi quotidiani. Tuttavia, Kluge ha specificato che la pandemia finirà, forse non a breve ma è comunque destinata a finire. Il punto a questa drammatica situazione mondiale, però, potrebbe non derivare dal vaccino: “Non sappiamo nemmeno se il vaccino aiuterà tutti i gruppi della popolazione. Stiamo ricevendo alcuni segnali ora che ci aiuteranno per un gruppo e non per l’altro” ha specificato Kluge, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge ha spiegato che i casi di coronain Europa sono cresciuti in maniera notevole nelle ultime settimane, tuttavia il numero delle morti giornaliere si sta mantenendo stabile, tra le 400 e le 500 secondo i dati dell’OMS. La ripresa a pieno regime di tutte le attività in tutti i Paesi, però, porterà inevitabilmente ad un aumento dei decessi quotidiani. Tuttavia, Kluge ha specificato che la pandemia finirà, forse non a breve ma è comunque destinata a finire. Il punto a questa drammatica situazione mondiale, però, potrebbe non derivare dal vaccino: “Non sappiamo nemmeno se il vaccino aiuterà tutti i gruppi della popolazione. Stiamo ricevendo alcuni segnali ora che ci aiuteranno per un gruppo e non per l’altro” ha specificato Kluge, ...

RaiNews : Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l'uno con l'altro: è il consi… - SkyTG24 : Oms: no al saluto con il gomito, non consente la distanza di sicurezza - HuffPostItalia : L'Oms: 'Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore' - 1UnPassante : RT @Agenzia_Italia: Lasciate perdere il gomito, meglio salutarsi con la mano dice l'Oms - 1GROSSI : RT @AlfioKrancic: OMS. No a saluto con i gomiti. Si trasmette il vairus. Per un saluto sicuro l'OMS suggerisce una mano sui coglioni o sul… -