Oggi Berlusconi dimesso dal San Raffaele (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 14 SET - L'ex premier Silvio Berlusconi è stato dimesso Oggi dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2. "... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 14 SET - L'ex premier Silvioè statodal Sandi Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2. "...

SkyTG24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi oggi dimesso dal San Raffaele - DeborahBergamin : Oggi il Presidente @Berlusconi verrà dimesso dal San Raffaele. Una bellissima notizia per lei, caro dottore, e per… - rtl1025 : ?? L'ex premier Silvio #Berlusconi sara' dimesso oggi, intorno alle 11.30, dal San Raffaele di Milano dove era ricov… - terrier1968bull : #lariachetirala7 il nesso della puntata di oggi : evviva, iniziano le scuole in sicurezza ,Berlusconi è guarito ben… - enrico_pagano : Contento per #Berlusconi che oggi è uscito dall'ospedale. Ha vinto una battaglia importante. -