Lazio, contagi in risalita: 181 nuovi casi in 24 ore, +26,5%,. Nessun morto A Roma altri 95 positivi (Di lunedì 14 settembre 2020) In risalita i contagi nel Lazio. Su 9mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore si registrano 181 nuovi casi. Di questi 95 sono a Roma. Nessun morto. E' quanto recita il bollettino di oggi lunedì 14 ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) Innel. Su 9mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore si registrano 181. Di questi 95 sono a. E' quanto recita il bollettino di oggi lunedì 14 ...

Agenzia_Ansa : #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la re… - LorStecchetti : Oggi calo per Lombardia (125 da 265), Veneto (55 da 142), Emilia (127 da 143), Piemonte (61 da 82), Toscana (59 da… - Affaritaliani : Bollettino virus: contagi ancora in salita Altri 181 positivi su 9mila tamponi - EmMicucci : #Coronavirus #Roma supera #Milano per nuovi contagi: prima in Italia. Nella Capitale e in provincia 129 nuovi posit… - affariroma : #Coronavirus Lazio, meno tamponi e più contagi: 181 nuovi casi, 95 sono a Roma - -