Juve, Chiellini: "Vissuta una pazza estate, sarà difficile vincere ancora" (Di lunedì 14 settembre 2020) Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' nella settimana che porterà all'inizio della Serie A 2020/21: "Con Pirlo abbiamo iniziato da pochissimo, la nuova stagione sarà strana e ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Giorgio, capitano dellantus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' nella settimana che porterà all'inizio della Serie A 2020/21: "Con Pirlo abbiamo iniziato da pochissimo, la nuova stagione; strana e ...

forumJuventus : CT: 'La Juve ha ritrovato i difensori. Le buone notizie per Pirlo sono quelle arrivate dalla Nations League: Chiell… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Chiellini: 'Come ogni anno la Juve parte per vincere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Chiellini: 'Come ogni anno la Juve parte per vincere' - apetrazzuolo : SKY - Chiellini: 'Come ogni anno la Juve parte per vincere' - napolimagazine : SKY - Chiellini: 'Come ogni anno la Juve parte per vincere' -