Il mini Parlamento che vuole il fronte del Sì sarà composto di fedeli alla linea

Li vedo in faccia, è come se li conoscessi uno a uno, i 230 deputati e 115 senatori che, in caso di vittoria del Sì, saranno scartati dalle liste elettorali dei partiti. Io, ad esempio, in Parlamento non sarei mai entrata e con me molte donne arrivate dalla società civile (a sinistra, per dirne una, Paola Concia. A destra, per dirne un'altra, Giulia Bongiorno), cioè quelle senza il tipo di rapporto organico con le burocrazie politiche che ti fa conquistare un collegio o un capolistato. Poi, ovviamente, sparirà chi non "porta preferenze": i Giggino 'a Purpetta o i Batman Fiorito prevarranno senza eccezione su chiunque non possieda analoghi e documentati panieri clientelari. La terza categoria espulsa sarà quella dei candidati a basso reddito. Il ticket d'accesso alle candidature ...

Li vedo in faccia, è come se li conoscessi uno a uno, i 230 deputati e 115 senatori che, in caso di vittoria del Sì, saranno scartati dalle liste elettorali dei partiti. Io, ad esempio, in Parlamento ...

