Genova, bimbi senza banchi in ginocchio | Il governatore Toti: inaccettabile, il preside: un gioco (Di lunedì 14 settembre 2020) commenta 'Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici. I nostri bambini, le maestre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) commenta 'Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono inperché non hanno iche avevate promesso. E non sarebbero gli unici. I nostri bambini, le maestre ...

Agenzia_Ansa : Bimbi in ginocchio a #Genova, scrivono sulle sedie. In alcune sezioni di elementari. Mancano ancora 15 mila banchi… - Corriere : Genova, bimbi a scuola scrivono in ginocchio. Toti: «Dove sono finiti i banchi promessi da Azzolina?» - LegaSalvini : ++++ GENOVA, BIMBI SENZA BANCHI IN GINOCCHIO!!! ++++ Ma ci rendiamo conto? - milkoffy : RT @GiorgiaMeloni: Mancano i banchi e in questa scuola di Genova i bimbi scrivono in ginocchio. Immagine indegna e irrispettosa nei confron… - LaBetty45814714 : RT @GiorgiaMeloni: Mancano i banchi e in questa scuola di Genova i bimbi scrivono in ginocchio. Immagine indegna e irrispettosa nei confron… -