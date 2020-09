Gemma Galgani e il lifting: “La redazione lo sapeva, ma ho fatto da sola” (Di lunedì 14 settembre 2020) È tornato in onda da una settimana Uomini e Donne e sicuramente le sorprese non sono mancate, tra lo studio completamente rivoluzionato, confronti e nuovi tronisti, il cambiamento più sorprendente è sicuramente stato quello di Gemma Galgani. Esattamente, perché la dama durante la pausa estiva ha deciso di prendersi cura di sé stessa decidendo di ricorrere ad un lifting facciale, togliendo così ogni ruga e segno di espressione dal suo viso. Ovviamente non si è tirata indietro l’opinionista Tina Cipollari nel criticarla, ma Gemma è determinata, ma soprattutto soddisfatta della sua decisione. Gemma Galgani e il lifting facciale Intervistata dal settimanale Nuovo, la Galgani si mostra più ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) È tornato in onda da una settimana Uomini e Donne e sicuramente le sorprese non sono mancate, tra lo studio completamente rivoluzionato, confronti e nuovi tronisti, il cambiamento più sorprendente è sicuramente stato quello di. Esattamente, perché la dama durante la pausa estiva ha deciso di prendersi cura di sé stessa decidendo di ricorrere ad unfacciale, togliendo così ogni ruga e segno di espressione dal suo viso. Ovviamente non si è tirata indietro l’opinionista Tina Cipollari nel criticarla, maè determinata, ma soprattutto soddisfatta della sua decisione.e ilfacciale Intervistata dal settimanale Nuovo, lasi mostra più ...

