Facile è il nuovo album di Boosta dei Subsonica (Di lunedì 14 settembre 2020) Il nuovo album di Boosta dei Subsonica è Facile. La prossima prova di studio arriva a quattro anni da La Stanza Intelligente, che aveva rilasciato con una tracklist ricca di featuring nella quale si conta anche la presenza di Marco Mengoni. La data di uscita del disco è fissata nel 30 ottobre. "Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco. Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio silenzio". In questa estate particolare, l'artista era tornato sul palco con una serie di concerti organizzati nel rispetto delle ...

