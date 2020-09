Ciro e Maria Paola | una ‘piccola storia ignobile’

(Di lunedì 14 settembre 2020) di Alexis Bonazzi C’è una bellissima canzone di Fabrizio de Andrè che racconta dell’uccisione di Pier Paolo Pasolini. Quella canzone si chiama Unasbagliata. Oggi non vi parlo di Pasolini però: oggi parliamo di un’altra vita spezzata violentemente, quella diGaglione, rea di amare una persona ritenuta “infetta” dal “virus gender”. Queste storie “sbagliate” nel nostro paese sono all’ordine del giorno e racchiudono al loro interno elementi tipici del degrado, di poca intelligenza emotiva, di abuso, e di violenza. E come tutte le storie sbagliate che si rispettino, anche questa trabocca di elementi tipici del marciume di una società dove le persone che credono che il Covid-19 non esista diventano influencers, mentre gli insegnanti di ...

Accanto a Ciro, in ospedale per le percosse subite c’è la mamma ma il suo dolore resta forte per aver perso l’amore della sua vita, Maria Paola, per un pregiudizio. Per i genitori è stato un incidente ...A parlare è Ciro, il ragazzo transgender di 22 anni sopravvissuto all’incidente sulla provinciale Cancello-Caivano, nel napoletano, dove all’altezza di Acerra il motorino su cui viaggiava con la fidan ...