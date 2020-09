“Stai zitto!” Tu sì que vales | Rudy Zerbi maltrattato da un concorrente | “Non sei nessuno”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) Assurdo quello che è accaduto a Tu Si Quetrae Lucillio Jr Zizzo, un giovane compositore autodidatta di 24 anni presentatosi nello show di Canale 5 con una debordante ed immotivata autostima. Il ragazzo ha raccontato di aver composto 322 brani al pianoforte in circa sei mesi (“Ho iniziato lo scorso dicembre”), affermando di non capacitarsi di tale dono offertogli forse “dal cielo”. Cosa è successo? Lucillio, dopo essersi auto presentato in pompa magna, si è messo a suonare non convincendo per nulla la giuria. Il primo a dire la sua è statoche con una battuta ha manifestato le sue perplessità circa il talento dell’artista. Lucillo Jr Rizzo, non ha preso affatto bene le parole del giurato, rispondendo in modo ...