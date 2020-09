Lo stop ai grandi eventi costa centinaia di milioni (Di domenica 13 settembre 2020) Le aziende attive nel settore chiedono un aiuto della Confederazione per evitare di chiudere i battenti Leggi su media.tio.ch (Di domenica 13 settembre 2020) Le aziende attive nel settore chiedono un aiuto della Confederazione per evitare di chiudere i battenti

BERNA - A causa della pandemia del nuovo coronavirus, la cancellazione di grandi eventi in Svizzera, come le feste tradizionali, i mercati e i carnevali, costa centinaia di milioni di franchi agli ope ...

Focolaio Cardarelli, positivi trasferiti in un nuovo padiglione: stop alle visite in rianimazione

Con l'incremento dei casi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni al Cardarelli, la direzione sanitaria dell'ospedale ha deciso di dedicare oltre al padiglione M (già pieno), una nuova palazzina (A ...

