Insegue con l’auto la sorella in scooter con il compagno e la uccide

(Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione aveva 22 anni, una vita felice e un. Tutto è finito per mano del fratello maggiore, che di anni ne ha 25, perché non poteva sopportare più l’onta di quella relazione che per lui era orrore: Ciro, ildi Maria Paola, è un uomo trans, questo per Antoni era troppo da sopportare. Uccisa per la vergogna della relazione Teatro del dramma la cittadina di Caivano, comune della città metropolitana di Napoli, dove tutti i protagonisti della vicenda vivenano. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, che per primo ha battuto la notizia, Antonio, raggiunta l’apice dell’intolleranza nei confronti della relazione della, ha deciso di dare a lei e aluna lezione. Maria Paola era innamorata di Ciro, un uomo trans, ...