Il Leeds di Bielsa è una delle squadre più interessanti della Premier

Nonostante la sconfitta, il Leeds di Bielsa ha dimostrato grande personalità ad Anfield. Il Liverpool ha sofferto molto Nonostante la sconfitta e il rammarico per aver subito 4 gol a causa di leggerezze imperdonabili (due rigori regalati e una marcatura dimenticata su corner), il Leeds di Bielsa si è preso le copertine dopo il match di Anfield, grazie alla personalità con cui è sceso in campo. Contro una corazzata che ha fatto circa 200 punti nelle ultime due stagioni, i neopromossi hanno spesso tenuto in mano le redini del gioco, arrivando con grande facilità nella trequarti avversaria. Soprattutto a inizio ripresa, dove il Leeds ha sfiorato il 65% di possesso palla nei primi 20′. Abbiamo già scritto del piano gara di Bielsa, dei principi ...

