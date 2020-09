Diretta amichevole Juve-Novara ore 10.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming (Di domenica 13 settembre 2020) Segui la Diretta di Juve-Novara con aggiornamenti in tempo reale su corrieredellosport.it. Arthur emula Pirlo, Pjaca segna e decide la sfida tra Juve e U23 Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) Segui ladicon aggiornamenti in tempo reale su corrieredellosport.it. Arthur emula Pirlo, Pjaca segna e decide la sfida trae U23

acmilan : ? LIVE ? Follow all the action from the #MilanBrescia friendly on our App ??? - JuventusTV : ?? Vi aspettiamo in diretta alle 10.30 per l'amichevole contro il @NovaraChannel! Qui ?? - SkySport : Juventus-Novara: formazioni e risultato dell'amichevole dell'esordio di Pirlo Calcio d'inizio alle 10.30 In diretta… - Fprime86 : RT @JuventusTV: ?? Vi aspettiamo in diretta alle 10.30 per l'amichevole contro il @NovaraChannel! Qui ?? - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: Juventus-Novara: formazioni e risultato dell'amichevole dell'esordio di Pirlo Calcio d'inizio alle 10.30 In diretta su Sky Sp… -