AMD RX 6000: prestazioni come RTX 2080 Ti, ma tanta memoria (Di domenica 13 settembre 2020) Alcuni presunti benchmark delle nuove schede AMD RX 6000 basate sulla nuova architettura RDNA 2 sono trapelati nelle scorse ore. Sembrano essere in linea con le prestazioni di una RTX 2080 Ti, ma un sample di prova mostra anche una enorme quantità di memoria a bordo L'arrivo delle nuove schede grafiche AMD RX 6000 è previsto alla fine del mese di ottobre, ma già cominciano a trapelare i primi benchmark delle nuove GPU. In questo caso parliamo dei test AOTS (Ashes of The Singularity) diffusi dagli utenti twitter da Rogame e TUM APISAK. AMD RX 6000: i primi benchmark alla pari con RTX 2080 Ti Si tratta di benchmark molto anonimi, ma che possono darci un'idea della potenza che le nuove GPU basate su RDNA 2 saranno in grado di fornire.

