Alvaro chiama scimmia Neymar? Il brasiliano: «Pentito di non aver colpito la faccia di quello stronzo» (Di lunedì 14 settembre 2020) Finale con rissa in Psg-Marsiglia 0-1. Cinque espulsi, tra cui Neymar che al termine del match ha scritto su Twitter: «Sono Pentito soltanto di non aver colpito la faccia di quello stronzo». Il riferimento è al prolungato alterco con il difensore Alvaro Gonzalez. Neymar lo accusa di averlo chiamato scimmia. Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@Neymarjr) September 13, 2020 Marseille player Álvaro Gonzalez telling Neymar “shut up monkey” in French. Neymar replying “Racismo no?” Awful. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Finale con rissa in Psg-Marsiglia 0-1. Cinque espulsi, tra cuiche al termine del match ha scritto su Twitter: «Sonosoltanto di nonladi». Il riferimento è al prolungato alterco con il difensoreGonzalez.lo accusa diloto. Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca —Jr (@jr) September 13, 2020 Marseille player Álvaro Gonzalez telling“shut up monkey” in French.replying “Racismo no?” Awful. ...

napolista : Alvaro chiama scimmia Neymar? Il brasiliano: «Pentito di non aver colpito la faccia di quello stronzo» Burrascoso… - mony_carmy : Alvaro Gonzalez del Marsiglia che chiama neymar sporca scimmia... Ma tua madre quella gran troia è una scimmia - salaslafigona : @itzanquellofigo @jorgelfregno che si chiama alvaro - alcesola : @Svero__ Quando, non te lo auguro, non respirerai più chiama il santone Alvaro e fai il ballo dell' oca. Non capis… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvaro chiama Alvaro chiama scimmia Neymar? Il brasiliano: «Pentito di non aver colpito la faccia di quello stronzo IlNapolista Ligue1, PSG-Marsiglia finisce in rissa: Neymar accusa Gonzales di razzismo – VIDEO

I padroni di casa sono tornati a giocare davanti al proprio pubblico, senza però trovare i primi tre punti in campionato. Anzi, nella gara al Parc des Princes, è Florian Thauvin a portare il Marsiglia ...

Calciomercato Juventus, nessuna rottura per Morata

Il casting per l’attacco della Juventus non ha ancora regalato ad Andrea Pirlo il nuovo numero nove. Nei giorni scorsi abbiamo registrato aggiornamenti sull’interessamento per Alvaro Morata e dalla Sp ...

I padroni di casa sono tornati a giocare davanti al proprio pubblico, senza però trovare i primi tre punti in campionato. Anzi, nella gara al Parc des Princes, è Florian Thauvin a portare il Marsiglia ...Il casting per l’attacco della Juventus non ha ancora regalato ad Andrea Pirlo il nuovo numero nove. Nei giorni scorsi abbiamo registrato aggiornamenti sull’interessamento per Alvaro Morata e dalla Sp ...