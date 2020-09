Tirreno-Adriatico 2020 | ordine di arrivo e classifica sesta tappa | vince Merlier

(Di sabato 12 settembre 2020) L’die ladelladella, con partenza da Castelfidardo ea Senigallia. Gruppo che è rimasto pressoché compatto per gran parte dei 171km del sesto appuntamento con la Corsa dei Due Mari. La volata di gruppo finale ha visto mettere la ruota davanti a tutti il belga Tim, con il tempo di 3h59’30”. Secondo posto per il tedesco Pascal Ackermann, che ha preceduto il danese Cort Magnus Nielsen. Bene l’italiano Davide Ballerini, giunto sesto sul traguardo. DI seguito l’d’della. L’...

measuremybikes : RT @Cyclingnewsfeed: Tirreno-Adriatico: Tim Merlier wins stage 6 - tuttobiciweb_it : #Tirreno Adriatico, Volata imperiosa di #Merlier a Senigallia. Sverniciati #Ackermann, #CortNielsen e #Gaviria - cyclismactu : Tirreno-Adriatico : Tim Merlier devance Ackermann, Yates reste leader #TirrenoAdriatico #Merlier #Ackermann #Gaviria - sportface2016 : #ciclismo #TirrenoAdriatico 2020: l'ordine di arrivo e la classifica della sesta tappa. Vince #Merlier, sesto… - mondialinet : Tirreno-Adriatico 2020, sorpresa Merlier a Senigallia - -

1' di lettura Senigallia 12/09/2020 - È il giorno della attesa tappa di Senigallia della Tirreno-Adriatico: vince in volata il belga Tim Merlier. Senigallia protagonista della sesta tappa della Tirren ...Terza ed ultima volata alla Tirreno-Adriatico 2020. Oggi giornata per ruote veloci nella sesta frazione della Corsa dei due Mari partita da Castelfidardo e giunta dopo 171 chilometri in quel di Seniga ...