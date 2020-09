“Siamo pronti!”. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l’annuncio davanti a Silvia Toffanin: la conduttrice si commuove (Di sabato 12 settembre 2020) Hanno vissuto l’inizio della loro storia lontano dai riflettori. Poi, con il passare dei mesi, nascondere il loro amore non è stato più possibile. Ancora di meno quando Giorgia Palmas ha annunciato la gravidanza arrivata oggi al nono mese. Inutile dire come lei e il compagno Filippo Magnini siano al settimo cielo. Ma non basta, l’annuncio è arrivato oggi in diretta a Verissimo. A Silvia Toffanin la sarda ha dichiarato di avere al fianco un compagno molto attento e con cui ha trovato un grande equilibrio emotivo e sentimentale. Il figlio in arrivo e le nozze entro fine anno sono quindi dei passi naturali, scaturiti da una relazione solida e sana. Ricordiamo che la cerimonia nuziale, prima dello scoppio della pandemia, era prevista per la fine di marzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Hanno vissuto l’inizio della loro storia lontano dai riflettori. Poi, con il passare dei mesi, nascondere il loro amore non è stato più possibile. Ancora di meno quandoha annunciato la gravidanza arrivata oggi al nono mese. Inutile dire come lei e il compagnosiano al settimo cielo. Ma non basta, l’annuncio è arrivato oggi in diretta a Verissimo. Ala sarda ha dichiarato di avere al fianco un compagno molto attento e con cui ha trovato un grande equilibrio emotivo e sentimentale. Il figlio in arrivo e le nozze entro fine anno sono quindi dei passi naturali, scaturiti da una relazione solida e sana. Ricordiamo che la cerimonia nuziale, prima dello scoppio della pandemia, era prevista per la fine di marzo ...

