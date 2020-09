Scuola e Covid in Campania, i dubbi di De Luca: «Riapertura il 24 settembre? Non so...» (Di sabato 12 settembre 2020) «Oggi no. Il 24 settembre non so»: così ha risposto il presidente della Regione Vincenzo De Luca ai giornalisti che gli chiedevano se la Scuola campana fosse pronta per riprendere... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 settembre 2020) «Oggi no. Il 24non so»: così ha risposto il presidente della Regione Vincenzo Deai giornalisti che gli chiedevano se lacampana fosse pronta per riprendere...

