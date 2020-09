Piero Chiambretti | lacrime in diretta | “Ho davvero toccato il fondo”

gengy00 : RT @vevafra: La testimonianza di Piero Chiambretti a #Verissimo dovrebbe essere ascoltata da chi ancora paragona il Covid ad una semplice i… - nickginetti : PIERO CHIAMBRETTI ESEMPLARE #Verissimo - pascaziomarco : RT @MediasetPlay: “Mia madre era una poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. Nella notte in cui lei è mancata io sono guarito… - MediasetPlay : “Mia madre era una poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. Nella notte in cui lei è mancata io sono g… - hznll28 : RT @vevafra: La testimonianza di Piero Chiambretti a #Verissimo dovrebbe essere ascoltata da chi ancora paragona il Covid ad una semplice i… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti

Riparte anche Verissimo in questa nuova stagione televisiva segnata dal Coronavirus. Silvia Toffanin riapre il suo salotto riportando gli italiani al consueto appuntamento del sabato pomeriggio di Can ...Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 12 settembre in onda su Canale 5: Lapo Elkann, Piero chiambretti, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini e altri. Tra la pandemia e la pausa estiva, Verissim ...