Pellezzano | apre le porte la “Casa dell’Angelo” di Ugo Marano

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si è tenuta, ieri sera, presso il Complesso Monumentale dello Spirito Santo l’inaugurazione della mostra “La casa dell’angelo. 5 artisti per Ugo”. Trenta opere del maestrotra le quali 16 progetti inediti e le creazioni realizzate da cinque artisti giovani ma già affermati a livello nazionale ed internazionale che sono stati invitati a confrontarsi con i pensieri e le opere in mostra di: da Paolo Bini ad Antonio Buonfiglio, da Christian Leperino ad Ivano Troisi e Federica D’Ambrosio. La mostra voluta dalla Regione Campania é promossa dalla Scabec e organizzata dal Comune di. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Francesco Morra, l’assessore ...

