Palermo, la ricetta di Crivello: "Per vincere dobbiamo creare una famiglia. Bari favorito, ma vogliamo la Serie B" (Di sabato 12 settembre 2020) Esperienza, carisma e appartenenza. Il background professionale di Roberto Crivello gli ha di fatto assegnato i galloni del leader da quando ha sposato la causa rosanero l'estate scorsa in Serie D. Centrale difensivo o quarto basso sull'esterno, il ruolo interpretato in seno allo scacchiere tattico dell'allenatore di turno non è aspetto prioritario, Crivello si è confermato sul campo garanzia assoluta in termini di affidabilità e qualità di rendimento. Riferimento imprescindibile all'interno del rettangolo verde, guida preziosa e sicura per i compagni nel chiuso dello spogliatoio. Il Palermo che punta a disputare un campionato di vertice anche in Serie C, con un profilo top in panchina come Roberto Boscaglia, riparte da un senatore in grando di fornire un contributo al gruppo ...

Mancano le classi, manca il personale, mancano i docenti. Molti istituti siciliani soffrono di crisi strutturale già da prima della pandemia da Covid 2019. Sulla scuola e sulla sua riapertura si gioca ...

