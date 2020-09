Milano, forte esplosione in un palazzo di piazzale Libia: sei i feriti, di cui uno grave (Di sabato 12 settembre 2020) L’esplosione poco dopo le 7 in un appartamento al piano terra, da dove è stato estratto un 30enne con ustioni su tutto il corpo. I danni hanno interessato almeno otto piani dello stabile. Centinaia di persone sono scese in strada Leggi su corriere (Di sabato 12 settembre 2020) L’poco dopo le 7 in un appartamento al piano terra, da dove &e; stato estratto un 30enne con ustioni su tutto il corpo. I danni hanno interessato almeno otto piani dello stabile. Centinaia di persone sono scese in strada

FcInterNewsit : FcIN - Psg forte su Skriniar: Simonian in missione a Milano. Pronto un ricco quinquennale per lo slovacco - zazoomblog : Forte esplosione in un appartamento a Milano Sud: sei feriti - #Forte #esplosione #appartamento - paolo60007407 : RT @francescatotolo: Forte esplosione a #Milano in piazzale Libia (zona Porta Romana). 6 feriti di cui uno grave. Palazzo evacuato. - Z3r0Rules : RT @francescatotolo: Forte esplosione a #Milano in piazzale Libia (zona Porta Romana). 6 feriti di cui uno grave. Palazzo evacuato. https:/… - zazoomblog : Esplosione in un appartamento forte boato a Milano Sud - #Esplosione #appartamento #forte -