Migranti | Alan Kurdi torna in mare

Roma, 12 set. (Adnkronos) - - Dopo 4 mesi, l'Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea Eye, torna in azione per un'altra missione di salvataggio in mare. E' quanto annuncia la stessa organizzazione che nel contempo critica la 'soluzione europea' rilanciata dalla Germania dopo l'incendio al campo profughi di Moria e fa appello alla città portuale di Amburgo ad unirsi all'iniziativa del Consiglio federale di Berlino e Turingia per aiutare gli oltre 12.000 sfollati a Lesbo che necessitano di protezione. "Dopo una pausa forzata di quattro mesi, la nave Alan Kurdi torna in mare per una nuova missione", fa sapere, in una nota, Sea Eye specificando che la nave ha lasciato il porto spagnolo di Burriana, in Spagna, ieri sera.

Roma, 12 set. (Adnkronos) – – Dopo 4 mesi, l’Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea Eye, torna in azione per un’altra missione di salvataggio in mare. E’ quanto annuncia la stessa organizzazione ...

