La stagione degli URAGANI continua a far paura (Di sabato 12 settembre 2020) Ieri il National Hurricane Center della Florida ha registrato fino a sette sistemi di bassa pressione. Stiamo parlando delle tempeste tropicali Paulette e René, altri due sistemi tropicali in potenziale sviluppo e altre tre aree di bassa pressione in evoluzione ciclonica. Secondo alcuni climatologi si tratta di una presenza record. Stiamo parlando di strutture tropicali potenzialmente pericolose perché collocate nel cuore nella Regione di Sviluppo Principale (Main Development Region, MDR). Alcuni modelli meteorologici indicano che da una di queste strutture potrebbe nascere un pericoloso uragano diretto verso le Piccole Antille. La stagione degli URAGANI 2020 continua a far paura René in questo momento si è indebolito perché dell’aria secca ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Ieri il National Hurricane Center della Florida ha registrato fino a sette sistemi di bassa pressione. Stiamo parlando delle tempeste tropicali Paulette e René, altri due sistemi tropicali in potenziale sviluppo e altre tre aree di bassa pressione in evoluzione ciclonica. Secondo alcuni climatologi si tratta di una presenza record. Stiamo parlando di strutture tropicali potenzialmente pericolose perché collocate nel cuore nella Regione di Sviluppo Principale (Main Development Region, MDR). Alcuni modelli meteorologici indicano che da una di queste strutture potrebbe nascere un pericoloso uragano diretto verso le Piccole Antille. La2020a farRené in questo momento si è indebolito perché dell’aria secca ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma con la prima puntata della nuova stagione di… - elisadalbosco : RT @Andrea_Radic: Lunedì 14 settembre h10 parte la Stagione 2 di #AspassoconRadic su @RaiRadio7 vi aspetto per raccontarvi un’Italia fatta… - BucaCenaSanremo : Al Ristorante Buca Cena l'estate non è ancora finita: c'è ancora modo di assaporare tutto il buono della stagione c… - Goose_Fish : RT @Andrea_Radic: Lunedì 14 settembre h10 parte la Stagione 2 di #AspassoconRadic su @RaiRadio7 vi aspetto per raccontarvi un’Italia fatta… - hey_loeyboy : credo che yibo sia nella stagione degli amori -

Ultime Notizie dalla rete : stagione degli Il calendario degli appuntamenti dell Inter Official Site SALERNITANA: ecco l'attaccante da cui ripartire [VIDEO]

Milan Djuric della Salernitana è stato di recente protagonista di un fatto sgradevole, legato a un furto ai suoi danni. Ma nonostante questo episodio, di sicuro starà pensando anche alla stagione che ...

Nba, Toronto Raptors sconfitti: in finale Est Boston contro Miami

Passa Boston, che raggiunge Miami nella finale Est grazie a una strepitosa gara 7 di Jayson Tatum, e i Celtics fissano il capolinea di una bella favola — la storia della prima franchigia non statunite ...

Milan Djuric della Salernitana è stato di recente protagonista di un fatto sgradevole, legato a un furto ai suoi danni. Ma nonostante questo episodio, di sicuro starà pensando anche alla stagione che ...Passa Boston, che raggiunge Miami nella finale Est grazie a una strepitosa gara 7 di Jayson Tatum, e i Celtics fissano il capolinea di una bella favola — la storia della prima franchigia non statunite ...