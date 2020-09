Hocus Pocus: Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy in trattative per il sequel Disney+? (Di sabato 12 settembre 2020) Le sorelle Sanderson stanno per tornare nel sequel di Hocus Pocus e sembra che le protagoniste Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy siano in trattative per tornare. Alla fine dello scorso ottobre, è stato annunciato da Disney che Hocus Pocus, film cult anni '90, tornerà con un sequel e ora alcuni rumors annunciano che le protagoniste Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy potrebbero essere in trattative** per tornare nella pellicola che sarà disponibile su ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020) Le sorelle Sanderson stanno per tornare neldie sembra che le protagonistesiano inper tornare. Alla fine dello scorso ottobre, è stato annunciato da Disney che, film cult anni '90, tornerà con une ora alcuni rumors annunciano che le protagonistepotrebbero essere in** per tornare nella pellicola che sarà disponibile su ...

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un ...

