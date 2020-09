Esclusiva | la Juve libera Milik E ora Arek pensa seriamente alla Roma Gli intrecci con Dzeko e Suarez

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 settembre 2020) Il valzer degli attaccanti entra nel vivo la prossima settimana.ha continuato arefino a ieri sera, in modo serio e concreto. Al punto che, aspettando un eventuale accordo tra i bianconeri e il Napoli, sarebbe stato disponibile ad andare verso il braccio di ferro pur dirsi a parametro zero. Lanella testa del polacco, dunque, in un tentativo di risalita per esaudire il suo desiderio. Peccato, però, chenon sia stato ricambiato completamente dai bianconeri: non ci sono, infatti, i margini per un accordo con il Napoli. E orastando, in un’operazione senza Under, che si potrebbe ...