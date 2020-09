Benevento, Vigorito negativo al secondo tampone: aveva viaggiato in aereo con ADL (Di sabato 12 settembre 2020) (ANSA) - ROMA, 12 SET - Il presidente del Benevento Oreste Vigorito, che era sul volo privato di Aurelio De Laurentiis mercoledì per l'Assemblea della Lega di Serie A, è risultato negativo al tampone covid effettuato ieri. (ANSA). Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) (ANSA) - ROMA, 12 SET - Il presidente delOreste, che era sul volo privato di Aurelio De Laurentiis mercoledì per l'Assemblea della Lega di Serie A, è risultatoalcovid effettuato ieri. (ANSA).

