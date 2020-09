Bambina di quattro anni positiva al coronavirus: la classe dell'asilo finisce in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Una Bambina di quattro anni che frequenta l'asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al coronavirus . La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica . Ats, l'ex Asl, e Comune di Pavia hanno ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Unadiche frequenta l'8 marzo di Pavia è risultataal. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica . Ats, l'ex Asl, e Comune di Pavia hanno ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Pavia, bambina di quattro anni positiva al coronavirus: la classe dell'asilo finisce in quarantena - leggoit : Pavia, bambina di quattro anni positiva al coronavirus: la classe dell'asilo finisce in quarantena - CarriaggioM : RT @giusvo: @fanpage @Enrico_Liano Spero abbiano almeno 30 anni di carcere! Gli serviranno per schiarirsi un po' le idee su come si sta al… - giusvo : @fanpage @Enrico_Liano Spero abbiano almeno 30 anni di carcere! Gli serviranno per schiarirsi un po' le idee su com… - simone_dela : @ziggymagenta_d a occhio la gestazione durava pure quattro o cinque anni dalla dimensione della bambina. E grazie c… -