Ballando con le stelle rinviato, la decisione della Rai (Di sabato 12 settembre 2020) Questo articolo . Ballando con le stelle è stato rinviato a causa di due casi positivi al virus, la notizia è stata data dal direttore della Rai. Era previsto per il 12 settembre il debutto della prima puntata del programma danzante della Rai condotto dalla celebre Milly Carlucci che una settimana fa aveva annunciato che tutti gli altri …

