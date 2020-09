UFFICIALE Monaco, preso Mannone: i dettagli del contratto (Di venerdì 11 settembre 2020) Mannone Monaco: il portiere ha firmato il contratto con il club monegasco. Il comunicato UFFICIALE e i dettagli dell’operazione Il Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Vito Mannone, portiere italiano classe ’88 che si è svincolato dal Reading al termine della passata stagione. L’ex Arsenal resterà nel Principato almeno fino al 2022, dopo aver firmato nella giornata odierna un contratto biennale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020): il portiere ha firmato ilcon il club monegasco. Il comunicatoe idell’operazione Ilha ufficializzato l’arrivo di Vito, portiere italiano classe ’88 che si è svincolato dal Reading al termine della passata stagione. L’ex Arsenal resterà nel Principato almeno fino al 2022, dopo aver firmato nella giornata odierna unbiennale. Leggi su Calcionews24.com

Il Monaco ha ufficializzato l’acquisto del portiere Vito Mannone. L’ex Arsenal era seguito dal Milan per il ruolo di vice Donnarumma. Il Milan ha acquistato dal Lione Ciprian Tatarusanu nelle ultime o ...

Crotone, ufficiale l'accordo biennale con l'attaccante Emmanuel Rivière

CROTONE – “Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière”. Con questa breve nota il club calabrese, neo promosso in Serie A, ha annunciato ...

Il Monaco ha ufficializzato l'acquisto del portiere Vito Mannone. L'ex Arsenal era seguito dal Milan per il ruolo di vice Donnarumma. Il Milan ha acquistato dal Lione Ciprian Tatarusanu nelle ultime o ...

CROTONE – "Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière". Con questa breve nota il club calabrese, neo promosso in Serie A, ha annunciato ...