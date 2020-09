Terzo settore: Proietti, ‘bene creazione Registro Unico nazionale’ (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – “La Uil valuta positivamente la notizia della creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L’esistenza di un Registro Unico permetterà di superare l’attuale frammentazione esistente nella gestione dei registri a livello territoriale, aumentando l’omogeneità, la trasparenza ed il grado di certezza con riferimento all’interpretazione e l’applicazione delle norme”. Ad affermarlo in una nota è Domenico Proietti, il segretario Confederale Uil.Inoltre, aggiunge il sindacalista, “la realizzazione del Registro Unico si inserisce nell’ottica di una più ampia e onnicomprensiva iniziativa di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – “La Uil valuta positivamente la notizia delladelNazionale del. L’esistenza di unpermetterà di superare l’attuale frammentazione esistente nella gestione dei registri a livello territoriale, aumentando l’omogeneità, la trasparenza ed il grado di certezza con riferimento all’interpretazione e l’applicazione delle norme”. Ad affermarlo in una nota è Domenico, il segretario Confederale Uil.Inoltre, aggiunge il sindacalista, “la realizzazione delsi inserisce nell’ottica di una più ampia e onnicomprensiva iniziativa di ...

MinLavoro : #TerzoSettore, @CatalfoNunzia: 'Su registro unico nazionale passo avanti importante per attuazione riforma'… - CatalfoNunzia : Il 30 luglio ho nominato un comitato con il compito di individuare possibili interventi di valorizzazione e svilupp… - raffaellapaita : Intense giornate di campagna elettorale per #MassardoPresidente! Ieri a #Genova con la gradita presenza della minis… - Confcooperativ1 : RT @Secondowelfare: Come funziona l'#educazione outdoor? @GRUPPO_CGM, Artesella e La Coccinella organizzano un workshop per approfondire le… - ArciValdiMagra : RT @CSettore: Il registro unico nazionale del #terzosettore è sempre più vicino. Nella seduta di ieri #10settembre la Conferenza Stato-Regi… -