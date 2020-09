Tassa sui rifiuti, a Milano sconto del 40% per i commercianti (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - Lo sconto sulla Tassa rifiuti per le attività commerciali rimaste chiuse durante il lockdown passa dal 25% al 40%. La manovra del Comune sulla Tari sale da 10 a oltre 16 ... Leggi su ilgiorno

matteosalvinimi : #Salvini: In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché l… - FerroniFranco : Casa inagibile dal 2016 a causa del #terremotocentroitalia ma il Comune chiede il pagamento della TARI, la tassa su… - rossi20_rossi : RT @matteosalvinimi: #Salvini: In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché la r… - Paba6720 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché la r… - AlbertVonWeiss1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché la r… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassa sui Tassa sui rifiuti, a Milano sconto del 40% per i commercianti Il Giorno BCE, cosa ha detto Christine Lagarde

Nella riunione la BCE ha confermato i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fermo allo zero mentre quello sui depositi è negativo e pari al -0,5%. La banca centrale ha ribadito che i tass ...

Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19?

Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...

Nella riunione la BCE ha confermato i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fermo allo zero mentre quello sui depositi è negativo e pari al -0,5%. La banca centrale ha ribadito che i tass ...Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...