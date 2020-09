Stevie Lee Richardson | wrestler e attore de Il Grande e Potente Oz muore a 54 anni

(Di venerdì 11 settembre 2020) Non c’è stato nulla da fare perLee, notocon il nome di Puppet the Psycho Dwarf. L’uomo è venuto a mancare a soli 54lo scorso 9 settembre. La sua morte è stata talmente improvvisa che la famiglia ha dovuto avviare una campagna su GoFundMe per potergli dare una sepoltura degna di onore. È contristezza che apprendiamo della morte diLee, meglio conosciuta come “Puppet The Psycho Dwarf” nei primi giorni di TNA. Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e familiari.@IMPACTWRESTLING Così ha annunciato la sua morte la Impact Wrestling, ovvero l’organizzazione di wrestling dove l’uomo teneva i suoi incontri sportivi (ex TNA, infatti il nome ...

fanpage : Addio Stevie - Gabo98_1899 : RT @flpsq: Non sto piangendo, mi è solo entrato Stevie Lee su un occhio - Ricardo_Mrls : RT @xeunoticias: Fallece Stevie Lee, integrante del programa 'Jackass' - xeunoticias : Fallece Stevie Lee, integrante del programa 'Jackass' - flpsq : Non sto piangendo, mi è solo entrato Stevie Lee su un occhio -

Idolo del wrestling, era conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione a Jackass, programma cult di qualche anno fa: è morto oggi Stevie Lee, conosciuto come Puppet the Psycho Dwarf, tradotto ...