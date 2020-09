Silvia Provvedi, Giorgio le manda un messaggio dal carcere: la reazione (Di venerdì 11 settembre 2020) Silvia Provvedi è diventata da pochi mesi madre della piccola Nicole, nata dall’amore con il compagno Giorgio che dopo poco è stato arrestato. foto facebookE’ successo a poche ore dal parto della gemella mora delle Donatella, il compagno Giorgio De Stefano è stato infatti arrestato dopo essere finito in un maxi blitz per una retata anti ndrangheta. Sulla questione la ragazza non ha voluto più proferire parole, aspettando che le indagini e la giustizia facciano il suo corso e nel frattempo si sta godendo la bellezza di essere madre insieme all’aiuto e all’affetto della sua famiglia. Ad ogni modo, la grande sorpresa è quella che lei stessa ha reso pubblica da poche ore, il compagno infatti in occasione dell’anniversario dei sue anni le ha ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 settembre 2020)è diventata da pochi mesi madre della piccola Nicole, nata dall’amore con il compagnoche dopo poco è stato arrestato. foto facebookE’ successo a poche ore dal parto della gemella mora delle Donatella, il compagnoDe Stefano è stato infatti arrestato dopo essere finito in un maxi blitz per una retata anti ndrangheta. Sulla questione la ragazza non ha voluto più proferire parole, aspettando che le indagini e la giustizia facciano il suo corso e nel frattempo si sta godendo la bellezza di essere madre insieme all’aiuto e all’affetto della sua famiglia. Ad ogni modo, la grande sorpresa è quella che lei stessa ha reso pubblica da poche ore, il compagno infatti in occasione dell’anniversario dei sue anni le ha ...

