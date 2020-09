Sardegna, algerini sul tetto in rivolta: «Vogliamo le sigarette. Il cibo non è buono» (video) (Di venerdì 11 settembre 2020) “La situazione nel CPA di Monastir è insostenibile. Ogni giorno un caso limite, dopo l’accoltellamento dell’altro giorno anche oggi una nuova rivolta con i clandestini algerini sui tetti che rifiutano la quarantena: pretendono le sigarette e si lamentano del cibo”. Gli operatori del centro non ne possono più. Anche perché la situazione in Sardegna riguardo all’emergenza immigrazione rischia di essere derubricata. Sicuramente sono Lampedusa e la Sicilia tutta a pagare lo scotto dell’inefficienza del governo. Ma anche in Sardegna la situazione rischia di diventare esplosiva giorno dopo giorno. Una polveriera A Monastir la situazione sta diventando ingestibile. ” Cosa aspetta il governo prima di intervenire e a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) “La situazione nel CPA di Monastir è insostenibile. Ogni giorno un caso limite, dopo l’accoltellamento dell’altro giorno anche oggi una nuovacon i clandestinisui tetti che rifiutano la quarantena: pretendono lee si lamentano del”. Gli operatori del centro non ne possono più. Anche perché la situazione inriguardo all’emergenza immigrazione rischia di essere derubricata. Sicuramente sono Lampedusa e la Sicilia tutta a pagare lo scotto dell’inefficienza del governo. Ma anche inla situazione rischia di diventare esplosiva giorno dopo giorno. Una polveriera A Monastir la situazione sta diventando ingestibile. ” Cosa aspetta il governo prima di intervenire e a ...

Sul tema dei migranti presenti nel centro d’accoglienza di Monastir interviene anche l’Asce Sardegna. L’associazione sarda contro l’emarginazione scrive un lungo e duro comunicato, andando all’attacco ...

"L'altro giorno un accoltellamento, oggi una nuova rivolta: la situazione nel Cpa di Monastir è insostenibile". A parlare è Eugenio Zoffili, il deputato di Erba (Como), coordinatore della Lega in Sard ...

Sul tema dei migranti presenti nel centro d’accoglienza di Monastir interviene anche l’Asce Sardegna. L’associazione sarda contro l’emarginazione scrive un lungo e duro comunicato, andando all’attacco ..."L'altro giorno un accoltellamento, oggi una nuova rivolta: la situazione nel Cpa di Monastir è insostenibile". A parlare è Eugenio Zoffili, il deputato di Erba (Como), coordinatore della Lega in Sard ...