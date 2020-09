Rientro a scuola: boom di acquisti di Pc, monitor, stampanti (Di venerdì 11 settembre 2020) Bambini fragili e Rientro a scuola: come proteggerli? sfoglia la gallery A pochi giorni dall’atteso ritorno a scuola, idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha voluto analizzare come le famiglie italiane si stiano attrezzando per essere preparate con tutto l’occorrente necessario, visto che la scuola, sembra di capire, per metà continuerà a svolgersi da remoto. Leggi anche › scuola: ... Leggi su iodonna

GiovanniToti : E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni:… - myrtamerlino : Sono giorni in cui si parla tantissimo di #scuola, e lo farò anche io domenica 13 in prima serata su @La7tv con lo… - msgelmini : Ci sono imprese in difficoltà che non riescono a pagare gli stipendi, famiglie e studenti che non sanno ancora come… - Fortunadrago77 : RT @PBerizzi: Un murale con i colori della frutta regalato dal writer ai bambini della scuola elementare al rientro dopo il #Covid_19. Ma i… - m_dalessandro65 : RT @PBerizzi: Un murale con i colori della frutta regalato dal writer ai bambini della scuola elementare al rientro dopo il #Covid_19. Ma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Se alunno positivo a Covid, due tamponi per essere riammesso a scuola. Indicazioni E-R Orizzonte Scuola Coronavirus, parla il virologo: potrebbe non essere naturale

Il virologo Giorgio Palù ha voluto parlare del Coronavirus in modo più approfondito. Nell’ultimo mese i contagi da Covid-19 sono aumentati, così come è aumentato il numero di tamponi effettuati. Nonos ...

Scuola, circa 13mila dipendenti positivi al test sierologico. Conte: non altera il progetto di rientro.

(Teleborsa) - Circa 13mila dipendenti scolastici, circa il 2,6% dei 500mila che tra docenti e non ha svolto il test sierologico per il Covid-19 in vista della riapertura della scuola, sono risultati p ...

