Leroy Merlin assume 160 diplomati e laureati (Di venerdì 11 settembre 2020) L’azienda Leroy Merlin, leader nella grande distribuzione, che promuove la cultura del “fai da te” offrendo un’ampia scelta di prodotti e servizi per la casa tra cui bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno ed altro, effettuerà 160 nove assunzioni di diplomati e laureati, con orientamento ai clienti e al risultato, spirito d’iniziativa, passione, dinamicità e proattività, capacità comunicative, capacità di problem solving, pianificazione e organizzazione e leadership collaborativa. La ricerca è rivolta soprattutto a Hostess e Steward, i quali dovranno occuparsi dell’accoglienza dei clienti consigliando loro i servizi adeguati per facilitare il percorso d’acquisto e svolgeranno azioni atte alla cura del patrimonio aziendale; ... Leggi su quifinanza

