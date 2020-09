In Catalogna si celebra la Diada più difficile per il fronte indipendentista (Di venerdì 11 settembre 2020) L’11 settembre di quest’anno sarà molto diverso dai precedenti in Catalogna. In occasione della Diada Nacional de Catalunya, l’equivalente per i catalani di una festa nazionale, le strade di Barcellona e delle altre città non vedranno le manifestazioni oceaniche del passato. La festa sconterà le stringenti misure per limitare la diffusione del Covid19, mentre il movimento indipendentista, che di solito celebra questa giornata come una vetrina per le proprie rivendicazioni, sembra arrivato a un punto di rottura interna. Una Diada in tono minore – La comunità catalana trova il suo massimo momento di espressione in questa giornata, anniversario dell’11 settembre 1714. In quell’anno, nell’ambito della Guerra di successione spagnola, la ... Leggi su linkiesta

