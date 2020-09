Grave perdita della fauna selvatica, serve intervenire: l’allarme del WWF (Di venerdì 11 settembre 2020) La fauna selvatica sta subendo una Grave perdita ed occorre intervenire entro il 2030: il WWF ha lanciato l’allarme La fauna selvatica ha segnato un calo medio di due terzi in mezzo secolo, di cui gran parte negli ultimi anni. Il WWF ha spiegato che “gran parte del danno &eGrave; stato causato dalla distruzione di … L'articolo Grave perdita della fauna selvatica, serve intervenire: l’allarme del WWF proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Lasta subendo unaed occorreentro il 2030: il WWF ha lanciato l’allarme Laha segnato un calo medio di due terzi in mezzo secolo, di cui gran parte negli ultimi anni. Il WWF ha spiegato che “gran parte del danno &e; stato causato dalla distruzione di … L'articolo: l’allarme del WWF proviene da www.inews24.it.

"La decisione della Rinascente di avviare le procedure di chiusura dell’attuale punto vendita di via Roma a Palermo rappresenta il più forte grido di dolore per il settore del commercio palermitano ch ...

Living Planet Report 2020, WWF: le popolazioni globali di animali selvatici sono in declino

Tra le cause la deforestazione, l’agricoltura non sostenibile e il commercio illegale di fauna selvatica, responsabili anche della diffusione di epidemie come il COVID-19. Il WWF chiede un'azione urge ...

