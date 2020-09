Gisele Bündchen, via dall’ansia: «La vita è il regalo più grande» (Di venerdì 11 settembre 2020) La modella torna a raccontare come è stato vivere con l'ansia e di come è riuscita a superarla Leggi su media.tio.ch

farmaciaelifani : Gisele Bündchen ammette: «L'ansia può essere devastante, ma ho imparato che niente è per sempre» - PortalEducatori : #educatori (Gisele Bündchen ammette: «L'ansia può essere devastante, ma ho imparato che niente è per sempre») -… -

Ultime Notizie dalla rete : Gisele Bündchen