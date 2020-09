Germania, inflazione si conferma debole ad agosto (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – L’inflazione in Germania conferma segnali di rallentamento anche ad agosto, pur allentando i segnali di deflazione emersi a luglio. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un dato invariato su base annua, in linea con le stime di consensus, rispetto al -0,1% del mese precedente. Su base mensile si registra un decremento dello 0,1%, in linea con le attese, dopo il -0,5% di luglio. Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato un calo dello 0,2% su mese, in linea con il consensus, contro il -0,5% del mese precedente, mentre su anno si registra una variazione pari a -0,1%, come previsto, a fronte del dato invariato di luglio. Leggi su quifinanza

