Franz Beckenbauer, il Kaiser del calcio compie 75 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ nato l’11 settembre 1945 a Monaco di Baviera. Franz Beckenbauer è stato uno dei più grandi giocatori del XX secolo, vincendo tutto con Bayern e Nazionale, oltre a due Palloni d’oro. Il nome di Franz Beckenbauer è sinonimo di dominio assoluto nel mondo del calcio. L’ex giocatore tedesco è nato l’11 settembre 1945 a Monaco di Baviera. Una vita al Bayern Monaco Formatosi nel settore giovanile del Bayern Monaco, la squadra della sua città, ne ha vestito la maglia dal 1964 al 1977 vincendo quattro Coppe nazionali (1965-1966, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971), quattro campionati (1968-1969, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974) una Coppa delle Coppe (1966-1967), tre Coppe dei Campioni (1973-1974, 1974-1975, 1975-1976) e una Coppa ... Leggi su newsmondo

Anni difficili, per tanti motivi. Franz Beckenbauer pubblicamente si mostra meno rispetto a prima. Nel luglio del 2015 è morto suo figlio Stephan, sconfitto da un tumore al cervello. Il Kaiser, inoltr ...

