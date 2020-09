Coronavirus: Messico, 4.857 casi e 554 morti in 24 ore (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Il Messico ha registrato ieri 4.857 casi di Coronavirus e ulteriori 554 decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. I nuovi dati portano il bilancio ... Leggi su corrieredellosport

ZayasTabio : RT @italia_latina: #Messico, il laboratorio scientifico Landsteiner ha stretto accordi preliminari con il governo russo per ottenere 32 mil… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mer 9 Set(ieri) +20% in nuovi casi! India, USA e Brasile crisi peggiori Poi: Argentina,… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mar 8 Set (2 giorni fa) +25% in nuovi casi! India e USA crisi peggiori Poi: Brasile, Arg… - fisco24_info : Coronavirus, il dramma messicano: troppi morti, i defunti restano in casa per giorni: Il Messico è travolto dalla p… - italia_latina : #Messico, il laboratorio scientifico Landsteiner ha stretto accordi preliminari con il governo russo per ottenere 3… -