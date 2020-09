Trent’anni fa nasceva il primo motore di ricerca (Di giovedì 10 settembre 2020) “La prima cosa che mi chiedono sempre è come mai non sia ultramiliardario”, ha spiegato il 56enne Alan Emtage in un’intervista a Internet Society. “Ma non era così che funzionava, internet non era un’entità commerciale e nessuno ci stava facendo soldi. … Sapevamo che c’era del potenziale, ma se qualcuno vi raccontasse di aver previsto cosa sarebbe successo starebbe mentendo”. Non sarà diventato miliardario, ma Emtage si è comunque conquistato un posto nella Internet Hall of Fame. Forse troppo poco per chi, esattamente trent’anni fa, ha dato il via a un settore che oggi vale qualcosa come 135 miliardi di dollari. Nel settembre del 1990, Alan Emtage ha creato Archie, il primo motore di ricerca. Non immaginatevi nulla di simile a Google: il ... Leggi su wired

